В Прикамье банду подростков обвиняют в краже

В Прикамье завершено расследование уголовного дела в отношении девяти молодых людей, обвиняемых в краже и покушении на кражу. На скамье подсудимых предстанут жители Пермского района и Перми, восемь из которых - несовершеннолетние, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Они обвиняются в краже группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище и покушении на кражу группой лиц по предварительному сговору с незаконным проникновением в жилище в особо крупном размере (ч. 3 ст. 158; ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 158 УК РФ).

Следствием установлено, что шестеро приятелей в декабре прошлого года, взломав дверь, проникли в дом жительницы Кунгурского района и похитили 125 тысяч рублей. Спустя несколько дней они привлекли к соучастию еще троих своих знакомых и попытались вновь совершить кражу у этой же потерпевшей. На этот раз они проникли в жилище через окно, однако их заметили родственники хозяйки дома и пресекли преступление.

Обвиняемые возместили причиненный потерпевшей ущерб.