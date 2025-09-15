Рост цен на бензин сильно опережает инфляцию - аналитики

В рознице цены на бензин с начала года выросли на 7,2% - это в полтора раза выше официальной инфляции, при этом на оптовом рынке стоимость топлива растет гораздо быстрее. Участники рынка объясняют это контролем со стороны ФАС.

В начале сентября средняя розничная цена бензина марки АИ-92 составила 60,1 руб. за литр.

Эксперты отмечают, что наиболее быстро растут цены в регионах с высоким потреблением – в центральной части страны и Подмосковье, передает "Коммерсант".

Рост цен на бензин играет важную роль при формировании инфляционных ожиданий граждан, которые, в итоге, влияют и на самую инфляцию, сообщила журналистам глава ЦБ Эльвира Набиуллина, комментируя ситуацию с ростом цен в стране в середине сентября.

Независимый топливный союз отмечает, что в нескольких регионах страны сложился дефицит бензина. В первую очередь касается Центральной России, юга страны, Поволжья и Дальнего Востока. Случаи локального дефицита бензина были отмечены в более 10 регионах.