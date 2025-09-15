Генпрокуратура требует национализировать имущество бывших и действующих свердловских чиновников

Генеральная прокуратура России требует национализировать имущество бывших и действующих чиновников Свердловской области из команды экс-губернатора Евгения Куйвашева.

Как пишет РБК, иск надзорного ведомства подан в Ленинский районный суд Екатеринбурга. Речь в нем идет о передаче государству компаний и имущества, связанных с "Корпорацией СТС", которая, по данным прокуратуры, монополизировала генерацию и поставку электроэнергии, водоснабжение и обращение с твердыми коммунальными отходами на территории Свердловской, Курганской, Тюменской областей, ХМАО и ЯНАО. По данным ведомства, бенефициарами компании являются получившие гражданство Австрии бизнесмены Артем Биков и Алексей Бобров.

По данным ведомства, с целью "захвата высоколиквидного госпредприятия" Биков и Бобров задействовали неформальные контакты с бывшими министрами Свердловской области по государственному имуществу Алексеем Пьянковым и энергетике и ЖКХ Николаем Смирновым, которые "используя свое должностное положение обеспечили принятие распорядительных актов о передаче имущества "Облкоммунэнерго" в собственность бизнесменов".

По данным Генпрокуратуры, после ареста Смирнова за коррупцию "шефство" над холдингом взял вице-губернатор Свердловской области Олег Чемезов. По информации ведомства, доходы от продажи коммунальных ресурсов Биков и Бобров через подконтрольный банк "Агропромкредит" выводят на зарубежные счета в Австрии и Швейцарии, "откуда активно инвестируют в экономику недружественных стран (Черногория, Австрия) за счет приобретения там гостиничных комплексов". Кроме того, по данным ведомства, под видом фиктивных займов они "вывели за границу часть полученного коррупционного дохода на сумму более 12 млрд рублей".

Генпрокуратура просит суд передать государству компании и имущество Чемезова, Пьянкова, Смирнова, Бикова и Боброва. В качестве обеспечительных мер ведомство просит арестовать имущество и компании бизнесменов и вице-губернатора Свердловской области, а также запретить им выезд из России.

Напомним, сегодня стало известно, что Генпрокуратура просит национализировать актив олигархов, близких к экс-губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.