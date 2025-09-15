Порядка 300 участников собрал региональный форум добровольцев Тюменской области

Порядка 300 участников собрал региональный форум добровольцев Тюменской области, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Ежегодное мероприятие в 2025 году на три дня объединило добровольцев в возрасте от 14 лет и старше из 26 муниципальных образований региона.

На площадке загородного областного образовательного лагеря "Витязь" встретились волонтеры со своими кураторами, а также представители социально ориентированных некоммерческих организаций, органов исполнительной власти, Добро.Центров и опорных, студенческих и муниципальных центров развития добровольчества региона.

Программа форума включала в себя Единую вдохновляющую программу, упор которой был сделан на ценности Ассоциации, национальные цели и платформу Добро.рф. Поделиться своим опытом с форумчанами и рассказать про личный бренд и взаимодействие со СМИ, приехал главный редактор Добро.Медиа Ассоциации Добро.рф, Ашот Караханян. Эксперт высшей школы государственного управления РАНХиГС, Надежда Васильева, погрузила участников форума в теорию поколений и эффективное сотрудничество с аудиториями разных возрастов.

На протяжении второго дня форума участников ждала интерактивная игра по мотивам возможностей платформы Добро.рф. При отсутствии гаджетов и прочих интернет устройств форумчане в режиме реального времени совершали добрые дела, создавали меры меры поддержки, подавали заявки на конкурсы и форумы и вникали в особенности создания организации и успешного ее функционирования.