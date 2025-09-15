Бастрыкину доложат о наезде трамвая на пенсионера в Екатеринбурге

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин затребовал доклад по делу об оказании небезопасных транспортных услуг в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что водитель трамвая в уральской столице начал движение от остановки, не убедившись в завершении посадки и высадки пассажиров. В результате 85-летний мужчина, не успев покинуть салон, упал на проезжую часть. После этого трамвай наехал на пенсионера. С травмами пострадавший был госпитализирован.

Как сообщает информационный центр СК России, по данному факту возбуждено уголовное дело. Александр Бастрыкин затребовал у руководителя СКР по Свердловской области Богдана Францишко доклад об установленных обстоятельствах, а по завершении расследования – о его результатах.

Исполнение поручения Бастрыкина поставлено на контроль в центральном аппарате ведомства.