Генпрокуратура требует национализировать оператора связи из Тамбовской области

Генпрокуратура России по требованию ее руководителя Игоря Краснова подала иск к совладельцам крупного оператора связи Тамбовской области ООО "Ланта". Надзорное ведомство обвиняет собственников в финансировании ВСУ и требует национализировать все их имущество.

Речь идет об Александре и Маргарите Зайцевых (супруги), их бизнес-партнере Александре Васильеве (Васильев и Зайцев владеют компанией на паритетных началах) и болгарской организации For free Russia association (ее создали супруги Зайцевы, когда переехали в Болгарию в 2017 году). Васильев сейчас является генеральным директором ООО "Ланта", он сообщил журналистам, что ничего не знает об иске Генпрокуратуры.

ООО "Ланта" занимается предоставлением услуг телефонии, интернета и ТВ, ежегодная выручка превышает миллиард рублей. Также в собственности ответчиков есть земельный участок под торговым центром, торговый центр строительных материалов, складские помещения в Тамбове и база отдыха, передает "Коммерсант".

Бизнесменам вменяют в вину поддержку новых властей Украины после событий 2014 года, введения в отношении России санкционного режима (после вхождения Крыма в состав РФ). Прокуратура считает, что бизнесмены оказывали информационное и материальное содействие участникам протестных акций ФБК (организация признана российским судом экстремистской, запрещена в РФ и ликвидирована, до ликвидации ее внесли в реестр иностранных агентов Минюста РФ).

По мнению надзорного ведомства, созданная Зайцевыми организация For free Russia association, пытается дискредитировать руководство России, внешнюю и внутреннюю политику страны.