ВККС одобрила Краснова на должность председателя Верховного суда России

Высшая квалификационная коллегия судей рекомендовала назначить генерального прокурора России Игоря Краснова на должность председателя Верховного суда РФ.

Теперь президент России может представить Краснова в качестве кандидата на пост председателя ВС в Совет Федерации, который ведает вопросом назначения на этот пост.

Краснов стал единственным претендентом на пост председателя Верховного суда, оказавшийся вакантным после смерти в июле этого года 71-летней Ирины Подносовой. Она была назначена председателем ВС РФ в апреле 2024 года после того, как прежний председатель Вячеслав Лебедев скончался (в феврале 2024 года). Пока врио руководителя суда является глава Судебной коллегии по экономическим спорам, 58-летний Юрий Иваненко. Ранее в СМИ появлялись сообщения о том, что подать заявление на должность главы ВС может председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин, но он этого так и не сделал.

В августе ряд СМИ сообщил, что генпрокурор России сдал квалификационный экзамен на должность председателя Верховного суда РФ на "пять", хотя у него было право не проходить это испытание – буквально за несколько дней до этого президент России присвоил Краснову звание "Заслуженный юрист", для обладателей такого статуса экзамен не обязателен.