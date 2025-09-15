Опрос: жители Екатеринбурга не боятся заразиться коронавирусом

Жители Екатеринбурга больше не боятся заразиться коронавирусом. Опрос на эту тему в сентябре нынешнего года провел сервис SuperJob.

Согласно результатам исследования, которые есть в распоряжении Накануне.RU, сегодня только 9% екатеринбуржцев очень боятся заражения коронавирусом, еще 36% – "немного боятся". Грипп в целом вызывает меньше тревоги: 7% горожан очень боятся заразиться, а еще 35% "немного опасаются".

При этом опрос показал, что женщины более тревожны, чем мужчины: они чаще выражают беспокойство не только о себе, но и о членах своей семьи.

Напомним, что этим летом в санатории "Обуховский" на Урале произошла вспышка ковида среди детей.