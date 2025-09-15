Т-банк сообщил о возможности бесконтактной оплаты для iPhone

Т-банк сообщил о запуске возможности бесконтактной оплаты покупок iPhone. Для этого клиентам банка предлагается скачать новое приложение банка T-Catch в App Store (поскольку его могут удалить в любой момент, в банке рекомендуют пользователям поторопиться). "У приложения могут быть разные названия, так и задумано", - предупредили в банке.

Также при использовании возможны сложности. "Если при оплате автоматически открывается Apple Pay, рекомендуем увеличить расстояние между смартфоном и терминалом либо удалить карты из Wallet, чтобы использовать именно T-Pay", - говорится в инструкции в Telegram-канале банка.

Ранее Сбер запустил по аналогичной технологии возможность оплачивать покупки с iPhone. Правда, это возможно только в биометрических терминалах банка (где можно оплачивать улыбкой).

Приложения Сбера и Т-банка в App Store блокируются, поскольку эти российские банки находятся под американскими санкциями в связи с СВО.