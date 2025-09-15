15 Сентября 2025
в россии
Экономика Челябинская область
Фото: t.me/poolN74

Артем Жога и Алексей Текслер накануне Дня города открыли в Челябинске Депо №2

Накануне празднования Дня города в Челябинске состоялось знаковое для транспортной сети и жителей столицы Южного Урала событие.

Полномочный представитель Президента России в УрФО Артём Жога, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, генеральный директор Группы Синара Виктор Леш и глава города Челябинска Алексей Лошкин открыли модернизированное троллейбусное депо №2.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Депо №2 работает в Челябинске с 1975 года и прошло реконструкцию «с нулевого цикла», начиная от фундаментов зданий. Сейчас оно введено в опытно-промышленную эксплуатацию. Реконструкцию осуществляли в рамках концессионного соглашения по модернизации и эксплуатации троллейбусной инфраструктуры Челябинска.

«Глава государства поставил задачу к 2030 году обновить общественный транспорт на 85%. В Уральском федеральном округе предстоит заменить порядка 5 тысяч машин. Работа в этом направлении идёт во всех субъектах, и одним из передовиков является Челябинская область», — отметил Артём Жога.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Алексей Текслер подчеркнул, что на Южном Урале уже в течение нескольких лет продолжается активная работа по обновлению общественного транспорта.

На данный момент завершается модернизация и замена трамвайной инфраструктуры. Основные автобусные маршруты обеспечены новым подвижным составом (в Челябинске в этом году будет обновлено около 100 автобусов, примерно половина уже заменена). Принято решение модернизировать троллейбусную сеть и обновить парк машин. Регион подписал знаковое соглашение с компанией «Синара» о строительстве в Челябинске завода по производству троллейбусов и электробусов.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

«В рамках соглашения мы модернизировали всю инфраструктуру. Депо №2 — финальный этап этого процесса. Еще несколько лет назад старые троллейбусы ночевали на улицах, что недопустимо для нормальной эксплуатации, поэтому обновление депо стало приоритетом. В прошлом году открыли депо №1 на Артиллерийской, сегодня завершили модернизацию депо №2. Объекты фактически построены заново: в ремонтном корпусе сохранились лишь усиленные колонны, все остальное — включая современное оборудование для всех видов ремонта — новое», — подчеркнул Алексей Текслер.

Депо №2 является предприятием полного цикла. Имеется диспетчерская, производственный корпус с автоматической мойкой, стоянка, производственные участки, новая тяговая подстанция. При этом оно в 4 раза больше, чем депо №1 на улице Артиллерийской, открытое в сентябре 2024 года, а его производственные мощности выше в 7 раз. Площадка позволяет размещать не менее 150 троллейбусов. 

Обслуживание машин здесь происходит высокотехнологичными методами с применением автоматических систем. За процессом подготовки к выезду в реальном времени следят диспетчеры.

Виталий Вотолевский, вице-президент ГК «Синара» пояснил: «Это автоматизированная современная система технического обслуживания с различной аналитикой, которая позволяет содержать в надлежащем состоянии парк, ремонтировать, не выпускать на линии неисправные троллейбусы».

Сейчас в депо будет проводиться формирование штата работников, число которых при достижении плановых объемов эксплуатации составит около 1100 сотрудников.

Подготовка и обучение водителей троллейбусов будет проводиться на территории предприятия, так как в депо создана инфраструктура для освоения этой профессии.

(2025)|Фото: t.me/poolN74

Полпреду и губернатору показали, как происходит процесс обучения — от дистанционного мониторинга здоровья до инструктажа и выхода на линию. Артем Жога и Алексей Текслер побывали в учебном классе для теоретической и практической подготовки, в том числе с применением VR-очков для отработки сложных маневров в безопасной виртуальной среде, посмотрели, как проводятся занятия на специализированной площадке для практики вождения.

Специалисты провели экскурсию по предприятию. Рассказали, как организована работа депо.  Показали автоматизированную мойку с тремя независимыми постами и главный производственный корпус, где одновременно обслуживают и ремонтируют до 32 машин разной сложности.

Стоит добавить, что до конца 2025 года в Челябинске планируется создать новые участки выделенных полос для общественного транспорта на 7 улицах в разных районах города общей длиной 12,4 километра.

Проспект Ленина в Челябинске(2023)|Фото: Накануне.RU

Заместитель министра дорожного хозяйства и транспорта Челябинской области Александр Егоров пояснил, что уже сейчас выделенные полосы помогают общественному транспорту соблюдать расписание и передвигаться быстрее. В перспективе среднюю скорость передвижения троллейбусов по городу планируется увеличить с нынешних 14 до 20 километров в час, а автобусов — с 19,6 до 25 километров в час. 

«Пять лет назад, в городе фактически не было никакого современного транспорта, — напомнил Александр Егоров. — Челябинск даже называли столицей ржавых пазиков. Сейчас, благодаря комплексной транспортной реформе по поручению губернатора было приобретено больше 700 единиц современных, автобусов и троллейбусов. В ближайшие три-четыре года планируется приобрести еще 300–400 единиц общественного транспорта».

Всего на данный момент в Челябинске организованы 5 троллейбусных маршрутов, в планах запуск еще 6 в течение этого и следующего года по мере укомплектования водительских бригад. Маршрут №17 планируется запустить уже в ближайшие два месяца, остальные  — по графику.

 

Теги: алексей текслер, артем дога, депо 2, троллейбус, общественный транспорт


