15 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Telegram-канал Владимира Зеленского

Борис Джонсон призвал немедленно ввести войска на Украину

На конференции Yalta European Strategy в Киеве между президентом Финляндии Александром Стуббом и экс-премьером Британии Борисом Джонсоном произошла перепалка.
Как пишет финская газета Iltalehti, Джонсон спросил, почему нельзя украсть замороженные российские активы на 300 миллиардов евро и передать их правящему на Украине режиму. Также он потребовал ввести войска "коалиции желающих" в "безопасные" районы Украины прямо сейчас. Стубб возразил, что кража активов будет иметь юридические последствия, а войска "коалиции желающих" можно будет ввести только после завершения военного конфликта (Россия категорически против этого).

Также финский президент нашел довольно оригинальный способ отмести все претензии Джонсона.

"Мне неприятно говорить это в вашем присутствии, но одной из лучших гарантий безопасности для Украины было бы членство в ЕС", - сказал он, намекнув, что Британия сама вышла из ЕС, а Джонсон поддерживал этот процесс.

Джонсон давно выступает за оккупацию Украины войсками стран НАТО и призывает принимать в военный альянс Украину. Напомним, именно Джонсон сорвал почти согласованные весной 2022 года Стамбульские договоренности. Он срочно прилетел в Киев и убедил Зеленского без конца воевать против России, пообещав за это поддержку Британии и Запада. Позже об этом рассказал глава партии Зеленского "Слуга народа" Давид Арахамия (на это признание ссылался президент РФ Владимир Путин). Он признал, что конфликт мог бы закончиться еще весной 2022 года, если бы Украина согласилась на нейтралитет. Но Британия настояла на том, чтобы Киев занял не нейтралитет, а открыто враждебную позицию против России, которую бескомпромиссно сохраняет и по сей день.

Историк Андрей Фурсов говорит, что Британия крайне заинтересована в оккупации Украины. Она имеет виды на Украину как на свою макрозону, за которую готова воевать до последнего, так как в формирующейся мировой конфигурации у нее нет своей макрозоны. И Британия воюет не только против России, но и за свою будущую макрозону, в которую хотела бы включить Украину, Прибалтику, Польшу и, желательно, Белоруссию.

Отметим, что накануне Джонсон приехал также в Одессу.

Теги: британия, джонсон, украина


