15 Сентября 2025
Политика В бывшем СССР За рубежом
Фото: Накануне.RU

Гарантии безопасности для Украины невозможны - МИД Польши

Гарантии безопасности для Украины, которые сейчас обсуждаются, едва ли возможны. По существу Украина хочет, чтобы страны Запада вступились за нее и начали воевать против России, но это трудно представить. Такое важное заявление сделал министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский, причем на ежегодной встрече Yalta European Strategy в Киеве.
Читайте также:

Сама идея гарантий безопасности, как ее понимает Киев, состоит в том, чтобы сдерживать Россию от "нападения", в противном случае войска стран-гарантов должны будут начать войну против России. Но дураков на Западе нет.

"Кто хочет воевать с Россией - может начать это прямо сейчас. Но я что-то не вижу желающих", - сказал Сикорский.

По его мнению, нужно говорить не о несбыточных мечтах, а о реальном, а этим может стать мониторинг мира и укрепления Украины. Приоритетом должна оставаться военная поддержка, а не переговоры о гарантиях. И сейчас это пустые разговоры, а на самом деле политики должны думать о том, как найти финансирование для Украины на 2026-2027 гг.

Можно заметить, что Польша подталкивает Украину воевать дальше, а Запад должен оказывать военную помощь.

На днях МИД России назвал лучшую гарантию безопасности для Украины - восстановление нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса. Киев должен просто вернуться к положениям декларации о суверенитете.

Теги: польша, украина, гарантии, безопасность


