В Югре черные шишкари угрожают "прирезать" местных жителей, возмущенных "обдиранием" кедрового леса

В Тундринском бору Сургутского района черные шишкари обещают "прирезать" местных жителей, которые возмущаются варварским сбором шишек в кедровом лесу, сообщает "Муксун"

Местные жители сообщили, что в этом году незваные гости нагрянули в поселок Тундрино, ездили целыми автобусами, а также на автомобилях - не менее 50 машин в день. Кроме того, черные шишкари огородили участок леса.

"Они здесь ночевали, их кормили, они вывозили шишки мешками. Огородили лес, выгоняли местное население. А если начинали что-то говорить, одно: "прирежем". <…> Они выстроились в шеренгу, вот так, и ободрали весь лес", — говорит югорчанка.

Незаконно собранные шишки заготовщики продают прямо на трассе. За мешок могут получить более 2,5 тысяч рублей.