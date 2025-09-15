На Украине перестали работать терминалы Starlink

Вдоль всей линии фронта с украинской стороны перестали работать терминалы спутниковой связи Starlink, об этом сообщил командующий Силами беспилотных систем ВСУ Роберт Бровди.

При этом на сбои в работе связи жалуются и пользователи Starlink из других стран, в том числе в Азии и США. Компания признала проблемы и сообщила, что пытается с ними справиться.

Starlink активно используется украинскими военными с начала СВО, в том числе для управления беспилотниками. Российская сторона официально не использует терминалы американской компании.

В конце июля 2025 года у Starlink уже происходил глобальный сбой в работе.

С 2020 года SpaceX запустила более 8 тыс. спутников Starlink, создав уникальную распределенную сеть на низкой околоземной орбите, которая вызвала большой спрос со стороны военных, транспортной отрасли и потребителей в сельских районах с плохим доступом к традиционному оптоволоконному интернету.