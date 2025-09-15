Бывший гендиректор "Титановой долины" останется в колонии

Бывший генеральный директор особой экономической зоны "Титановая долина" Артемий Кызласов продолжит отбывать срок в исправительной колонии. Такое решение вынес суд.

Напомним, в 2021 году суд признал Кызласова виновным в получении взятки и назначил 10 лет в колонии строгого режима со штрафом в 13 млн рублей. Как сообщили Накануне.RU в прокуратуре Свердловской области, недавно тот подал ходатайство о замене неотбытой части срока более мягким видом наказания. Однако в прокуратуре выступили против, указав, что Кызласов не выплатил назначенный ему штраф, а также допускал нарушения в период отбывания наказания.

В итоге Чкаловский районный суд Екатеринбурга вынес решение об отказе в удовлетворении ходатайства. Артемий Кызласов продолжит отбывать срок в виде лишения свободы.

Напомним, что вторым фигурантом дела "Титановой долины" был экс-заместитель министра экономики региона Михаил Шилиманов. В прошлом году он также пытался досрочно покинуть колонию, но суд ему отказал.