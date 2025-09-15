Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона

Действующий губернатор Пермского края Дмитрий Махонин одержал победу на выборах главы региона с результатом 70,94% голосов, передает корреспондент Накануне.RU.

Такие данные по итогам обработки всех избирательных бюллетеней приводит ЦИК. Отметим, что поддержка Махонина несколько снизилась при более высокой, чем в 2020 году явке. Так, в 2020 году за Дмитрия Махонина проголосовали 540 тыс. 290 человек. Это 75,69% голосов избирателей при явке 35,72%. В этом году в выборах приняли участие 967 208 человек, что составляет 49,03% избирателей. Данная явка является рекордной на выборах губернатора Прикамья.

Депутат заксобрания, кандидат партии КПРФ Ксения Айтакова набрала 10,3% голосов, депутат либерал-демократ Олег Постников - 7,89% голосов, кандидат "Новых людей" Денис Шитов набрал 5,87% голосов избирателей, Людмила Караваева кандидат партии "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" получила поддержку 3,26% избирателей.

Прикамье выбирало губернатора три дня — с 12 по 14 сентября.