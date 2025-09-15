Сельхозпредприятиям Белгородчины выплатят 877 млн за ущерб от атак ВСУ

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил о том, что областное министерство сельского хозяйства и Правительство России выделили 877 млн руб. 47 сельскохозяйственным предприятиям региона.

Деньги пойдут на возмещение ущерба пострадавшим от агрессии со стороны Украины. До конца года еще должно быть выделено порядка 300 млн руб.

"Проведена оценка ущерба, ждём денег, договоренности и решения на уровне Правительства приняты, уверен, что эти договоренности будут выполнены", - написал Гладков в своём telegram-канале.