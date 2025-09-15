В Екатеринбурге трамвай наехал на выпавшего из салона пенсионера

В Екатеринбурге трамвайный наехал на пожилого пассажира, не успевшего выйти из вагона. О деталях случившегося сообщает городская Госавтоинспекция.

ДТП произошло 13 сентября в 13:50 часов на улице Халтурина, 37А. Предварительно установлено, что водитель трамвая номер 19, трогаясь от остановки, не убедилась в том, что из вагона вышли все пассажиры. Когда она начала движение, мужчина 1940 года рождения упал на рельсы, после чего на него наехал трамвай.

Пенсионеры с травмой ноги доставили в лечебное учреждение для оказания необходимой медицинской помощи.

Установлено, что трамваем управляла местная жительница 1979г.р., имеющая стаж вождения категории Tm 12 лет. Она рассказала автоинспекторам, что при начале движения от остановки, не заметила мужчину, который не успел выйти.

На месте дорожной аварии сотрудники Госавтоинспекции провели замеры, составили процессуальные документы, установили личности участников ДТП и обстоятельства происшествия.