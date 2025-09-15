Появление "адвокатской монополии" может лишить бюджет 25 млрд рублей в год

В России принятие проекта закона об адвокатской монополии, с инициативой которого выступил Минюст, может привести к значительному снижению налоговых поступлений в бюджет в 2028 году.

Об этом заявили аналитики исследовательского центра "Аналитика. Бизнес. Право". Они проанализировали открытые данные по рынку за последние пять лет, чтобы оценить последствия обсуждаемых сейчас в юридическом сообществе так называемой адвокатской монополии. В июле 2025 года Минюст опубликовал для общественного обсуждения поправки, которые разрешают представлять интересы сторон в суде только адвокатам, специалисты без этого статуса будут такой возможности лишены.

Совокупно все виды налоговых и социальных отчислений от судебного представительства неадвокатским сегментом рынка оцениваются в 20–25 млрд руб. в год. За первые пять лет после введения монополии суммарные недополученные доходы бюджета составят 130–140 млрд руб.

Ежегодные потери возрастут с 25 млрд в 2028 году до 30 млрд к 2032 году. Даже при учете возможного повышения цен на услуги бюджет не выигрывает, сообщают "Известия".