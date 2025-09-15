Высокая ключевая ставка ЦБ РФ замедлит рост ВВП на 1,5 п.п. в 2025 году

К концу текущего года российская экономика вырастет лишь на 1,5%.

Высокая ключевая ставка может замедлить рост ВВП в среднем на 1,5 п.п. На последнем заседании Центробанка 12 сентября ставку установили в 17%. Как заявил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов, ставка сокращает около 0,7–1,6 п.п. Независимый эксперт Андрей Бархота считает, что если ключевая остается высокой около полугода, то это может привести к замедлению экономики на 0,5 п.п. В случае продолжения жесткой денежно-кредитной политики регулятора 12 месяцев снижение может составить до 2 п.п.

Также негативное влияние на рост ВВП в этом году окажут санкции в отношении Москвы. Чернов указал, что ограничения, неопределенность и потери в экспорте могут замедлить экономический процесс на 0,8–1,6 п.п., сообщают "Известия".

Глава Минэка Максим Решетников признал, что экономика охлаждается быстрее, чем ожидалось. По последним прогнозам, рост ВВП в 2025 году составит всего 1,2% против апрельского прогноза в 2,5% и против 4,6% роста в 2024 году. То есть год к году падение составит аж четыре раза, но и это еще не окончательные оценки.