15 Сентября 2025
Политика В России
Фото: Накануне.RU

МВД РФ: оппозиция пыталась сорвать выборы из-за рубежа

МВД России заявило, что оппозиция из-за рубежа пыталась сорвать выборы в единый день голосования.

Как заявил ТАСС начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка министерства Ленар Габдрахманов, оппозиционные силы призывали сторонников одновременно приходить на избирательные участки в полдень, чтобы спровоцировать очереди на входе и возле урн.

Также звучали призывы снимать происходящее на видео и публиковать ролики в интернете с комментариями о неспособности властей страны организовать избирательный процесс. "Благодаря профилактической работе все призывы остались без реализации", — отметил Габдрахманов.

Кроме того, глава Центризбиркома Элла Памфилова сообщила, что сейчас идет беспрецедентная атака на интернет-ресурсы ЦИК. По ее словам, зафиксировано около 290 тысяч атак на портал Центральной избирательной комиссии России и более трехсот на дистанционное электронное голосование.

