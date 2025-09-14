МВД сообщило о 29 ложных сообщениях о минировании в дни выборов

Полиция зафиксировала 29 фактов ложных сообщений о минировании на выборах в пяти субъектах России.

Об этом сообщил начальник главного управления по обеспечению охраны общественного порядка и координации взаимодействия с органами исполнительной власти субъектов РФ МВД России Ленар Габдурахманов в информационном центре ЦИК РФ.

"Фиксируем попытки помешать волеизъявлению граждан посредством использования практики ложных сообщений о минировании. Всего зарегистрировано 29 таких фактов в пяти субъектах РФ", - приводят его слова РИА Новости