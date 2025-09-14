Паслер лидирует на выборах главы региона по итогам обработки первых протоколов

В Свердловской области завершилось голосование на выборах губернатора. Согласно данным областного избиркома, явка к финалу голосования выросла незначительно, передает корреспондент Накануне.RU.

Так, на 18.00 явка избирателей составила 38,42% - в целом по избирательному округу. 31,18% - явка в Екатеринбурге. Данные приводятся с учетом ДЭГ.

В 20.00 избирательные участки на территории Свердловской области завершили свою работу. Члены участковых избирательных комиссий приступили к процедуре работы со списками избирателей. Затем будет произведен подсчет голосов.

По данным ЦИК, врио губернатора Свердловской области Паслер набирает на выборах в регионе 62,04% голосов по итогам обработки первых 3,19% протоколов