Явка на выборах губернатора Свердловской области превысила 36%

Явка избирателей на 15.00 на досрочных выборах губернатора Свердловской области составила 36,27%, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного избиркома.

Данные приведены с учетом ДЭГ.

29,18% - явка в Екатеринбурге.

Ранее сообщалось, что свердловчане массово используют ДЭГ на выборах губернатора. Так, буквально за первые 4 часа свои голоса с помощью дистанционного электронного голосования отдали уже 50% из зарегистрировавшихся на ДЭГ избирателей.

Голосование проходит с 12 по 14 сентября 2025 года. В выборах свердловского губернатора участвуют пять кандидатов.