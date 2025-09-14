Политолог-эксперт Николай Пономарев отметил, что выборы в Костромской области проходят без нарушений

Политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев в интервью местным журналистам оценил ход выборов в Костромской области как легитимный и открытый. Три дня - 12, 13 и 14 сентября в Костромской области проводится голосование на выборах губернатора, депутатов областной Думы и органов местного самоуправления.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ Николай Пономарев считает, что синхронизация выборов разного уровня повышает вовлеченность избирателей и превращает их во всенародное голосование.

«Избирательный цикл в регионе выстроен таким образом, что все ключевые региональные и большинство муниципальных кампаний проходят в один год. Костромичи выбирают одновременно и губернатора, и членов областного парламента, и муниципальных депутатов. За счет этого выборы фактически превращаются в массовый референдум о доверии к власти», - отметил Николай Пономарев.

Политолог также отметил, что организация процесса качественная, все избирательные участки открылись вовремя.

По традиции, губернатор Сергей Ситников проголосовал одним из первых. На данный момент ни избиркомы, ни наблюдатели не зафиксировали нарушений, что свидетельствует о высокой эффективности процесса и соблюдении прав избирателей.

Кроме того, Николай Пономарев отметил обеспечение равных возможностей для кандидатов. В ходе агитации наблюдалось широкое использование агитационно-пропагандистских материалов партиями, проведение пикетов, дебатов и встреч с избирателями. При этом избирательную кампанию в регионе отличает отсутствие громких скандалов и грубых нарушений.

«Отдельного внимания заслуживает то, что все кандидаты реально имели равные правовые условия для ведения агитации, участия в дебатах и освещения своей кампании в СМИ. Не были зафиксированы и случаи использования «черных политтехнологий», - отметил Николай Пономарев.

В этом году в Костромской области проводят использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Политолог отметил значительный интерес к этой возможности среди костромичей.

Так, по информации областного избиркома, по состоянию на 08:00 14 сентября из 30 139 человек, подавших заявку на голосование с помощью ДЭГ, свой голос отдали 88,25% - это 26 597 костромичей.

Всего явка на выборах составила 29,68% от общего числа избирателей, сообщает областная избирательная комиссия. Уже проголосовали 147 298 человек.