Политолог-эксперт Николай Пономарев отметил, что выборы в Костромской области проходят без нарушений

14 Сентября 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Экономику "охладили" до стагнации

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Костромская область
Фото: adm44.ru

Политолог-эксперт Николай Пономарев отметил, что выборы в Костромской области проходят без нарушений

Политолог, эксперт Центра ПРИСП Николай Пономарев в интервью местным журналистам оценил ход выборов в Костромской области как легитимный и открытый. Три дня - 12, 13 и 14 сентября в Костромской области проводится голосование на выборах губернатора, депутатов областной Думы и органов местного самоуправления.

Эксперт Центра прикладных исследований и программ Николай Пономарев считает, что  синхронизация выборов разного уровня повышает вовлеченность избирателей и превращает их во всенародное голосование.

«Избирательный цикл в регионе выстроен таким образом, что все ключевые региональные и большинство муниципальных кампаний проходят в один год. Костромичи выбирают одновременно и губернатора, и членов областного парламента, и муниципальных депутатов. За счет этого выборы фактически превращаются в массовый референдум о доверии к власти», - отметил Николай Пономарев. 

(2025)|Фото: из личного архива

Политолог также отметил, что организация процесса качественная, все избирательные участки открылись вовремя.

По традиции, губернатор Сергей Ситников проголосовал одним из первых. На данный момент ни избиркомы, ни наблюдатели не зафиксировали нарушений, что свидетельствует о высокой эффективности процесса и соблюдении прав избирателей. 

(2025)|Фото: adm44.ru

Кроме того, Николай Пономарев отметил обеспечение равных возможностей для кандидатов. В ходе агитации наблюдалось широкое использование агитационно-пропагандистских материалов партиями, проведение пикетов, дебатов и встреч с избирателями. При этом избирательную кампанию в регионе отличает отсутствие громких скандалов и грубых нарушений. 

«Отдельного внимания заслуживает то, что все кандидаты реально имели равные правовые условия для ведения агитации, участия в дебатах и освещения своей кампании в СМИ. Не были зафиксированы и случаи использования «черных политтехнологий», - отметил Николай Пономарев.

(2025)|Фото: adm44.ru

В этом году в Костромской области проводят использование дистанционного электронного голосования (ДЭГ). Политолог отметил значительный интерес к этой возможности среди костромичей.

Так, по информации областного избиркома, по состоянию на 08:00 14 сентября из 30 139 человек, подавших заявку на голосование с помощью ДЭГ, свой голос отдали 88,25% - это 26 597 костромичей.

Всего явка на выборах составила 29,68% от общего числа избирателей, сообщает областная избирательная комиссия. Уже проголосовали  147 298 человек.

Теги: выборы, эксперт, нарушения, сергей ситников, выборы губернатора, дэг, голосование


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети