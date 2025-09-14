Путин наградил Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени

Президент России Владимир Путин наградил заместителя председателя Совета безопасности РФ, председателя партии "Единая Россия" Дмитрия Медведева орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени, передает корреспондент Накануне.RU.

Указ главы государства размещен на сайте официального опубликования правовых актов.

Как следует из документа, Медведев награждается " за большой вклад в укрепление российской государственности и обеспечение национальной безопасности Российской Федерации".

Отметим, что сегодня Медведеву исполнилось 60 лет.