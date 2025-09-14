В Ленинградской области сошел с рельсов поезд: на месте работают саперы

В Лужском районе работают правоохранительные органы: на перегоне Строганово — Мшинская сошли с рельс три вагона порожнего товарного состава, сообщил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко в своем Telegram-канале, передает корреспондент Накануне.RU.

Следователи проверят версию диверсии. В настоящее время на месте инцидента работают саперы.

Электрички на участке движения Сиверская — Луга отменены. Возможны задержки в движении грузовых и пассажирских поездов дальнего следования. Также Дрозденко сообщил об отправке двух аварийно-восстановительных поезда из Санкт-Петербурга.

"По уточненным данным с рельс сошел тепловоз с 15-ю порожними цистернами. Жертв нет. Движение поездов перекрыто в двух направлениях".

Задержано движение пригородных поездов. Как сообщила Октябрьская железная дорога, временно отменены семь пригородных поездов, а также 12 пригородных поездов следуют только до железнодорожной станции Сиверская. Кроме того изменен маршрут поездов "Ласточка" № 810 Псков – Санкт-Петербург и № 809 Санкт-Петербург – Печоры, в связи с чем их задержка в пути составляет два часа. Для перевозки пассажиров организован проезд автобусов по маршруту Сиверская – Луга.



