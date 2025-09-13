Взрыв на железной дороге в Орловской области, есть погибшие
В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два человека, еще один ранен, он находится в тяжелом состоянии. Из-за повреждения путей задерживаются по меньшей мере 11 поездов дальнего следования.
Изначально сообщалось, что погибшие могли быть обходчиками путей, однако, врио губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн сообщил, что и погибшие, и пострадавший были сотрудниками Росгвардии.
По его словам, ЧП произошло на границе Орловской и Курской областей – на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Курский Минтранс направил к месту происшествия 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров, направлявшихся в Курск (457 человек, в том числе 51 ребенок).
Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что сейчас на месте работают силовики, также начался розыск причастных к взрыву.
Московская железная дорога, в ведении которой находится участок, сообщила, какие поезда задерживаются:
№ 742 Белгород-Москва
№143 Москва-Кисловодск
№741 Москва- Белгород
№726 Курск- Москва,
№ 30 Белгород- Санкт-Петербург
№ 743 Москва - Белгород
№6336 Курск-Орел
№6338 Курск-Орел
№6337 Орел-Курск
№119 Санкт-Петербург-Белгород
Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.
"Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - сообщили в МЖД.