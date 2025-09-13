Взрыв на железной дороге в Орловской области, есть погибшие

В Орловской области произошел взрыв на железнодорожных путях. Погибли два человека, еще один ранен, он находится в тяжелом состоянии. Из-за повреждения путей задерживаются по меньшей мере 11 поездов дальнего следования.

Изначально сообщалось, что погибшие могли быть обходчиками путей, однако, врио губернатора соседней Курской области Александр Хинштейн сообщил, что и погибшие, и пострадавший были сотрудниками Росгвардии.

По его словам, ЧП произошло на границе Орловской и Курской областей – на перегоне Малоархангельск – Глазуновка. Курский Минтранс направил к месту происшествия 18 автобусов, чтобы доставить домой пассажиров, направлявшихся в Курск (457 человек, в том числе 51 ребенок).

Орловский губернатор Андрей Клычков сообщил, что сейчас на месте работают силовики, также начался розыск причастных к взрыву.

Московская железная дорога, в ведении которой находится участок, сообщила, какие поезда задерживаются:

№ 742 Белгород-Москва

№143 Москва-Кисловодск

№741 Москва- Белгород

№726 Курск- Москва,

№ 30 Белгород- Санкт-Петербург

№ 743 Москва - Белгород

№6336 Курск-Орел

№6338 Курск-Орел

№6337 Орел-Курск

№119 Санкт-Петербург-Белгород

Также задерживается отправление поезда №726 Курск-Москва.

"Максимальное время задержки поездов составляет до 4 часов 30 минут. Сотрудники поездных бригад оказывают всестороннюю помощь и содействие пассажирам. В вагонах поддерживается комфортный температурный режим", - сообщили в МЖД.