Охрана "Башнефти" расстреляла беспилотники из автоматов и пулеметов - Хабиров

В столице Башкирии оценили последствия сегодняшней атаки двух беспилотников на предприятие "Башнефти". О результатах сообщил глава республики Радий Хабиров. Он поблагодарил Минобороны и охрану предприятия, которая открыла огонь по беспилотникам и сбила их.

"Для понимания: для выполнения задачи сегодня они выпустили из автомата более тысячи патронов, еще две сотни – из крупнокалиберного пулемета. Оба сбитых беспилотника упали на территорию предприятия. В первом случае возник небольшой пожар, его быстро потушили. Во втором – перебита подача технической воды. Никакого снижения объема выработки, никаких производственных остановок не будет. Завод продолжит работать в штатном режиме", - рассказал Хабиров в своем Telegram-канале.

Минприроды после инцидента проверило качество воздуха – никаких изменений не произошло.