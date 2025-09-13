В Мадриде 25 человек пострадали при взрыве газа в баре

По меньшей мере 25 человек пострадали в результате взрыва газа в мадридском баре Mis Tesoros в районе Пуэнте-де-Вальекас, передает El Pais.

Бар находится на первом этаже трехэтажного дома, верхние этажи жилые. Все здание сейчас эвакуировано, на месте ЧП работают спасатели. В результате взрыва обрушилась одна из внешних стен здания.

По данным полиции, взорвался газ. Взрыв произошел около трех часов дня. Остается риск обвала здания, тем не менее, спасатели продолжают разбор завалов в поисках других пострадавших.