БПЛА сбит над предприятием "Башнефти" в Уфе, начался пожар – Хабиров

Глава Башкирии Радий Хабиров сообщил о пожаре на предприятии "Башнефти" в Уфе, который возник после падения беспилотника. По его словам, пострадавших нет, пожар сейчас ликвидируют.

"Сегодня предприятие "Башнефти" подверглось террористической атаке беспилотников самолетного типа. Один из БПЛА был обнаружен, за ним проводилось слежение. Силами охраны предприятия открыт огонь из крупнокалиберного стрелкового оружия. Беспилотный аппарат получил повреждения и упал на территории завода. Погибших и пострадавших нет. Производственная площадка получила незначительные повреждения, возник пожар, который в настоящее время ликвидируют", - сообщил Хабиров в своем Telegram-канале.

Он добавил, что "после этого был сбит еще один БПЛА, масштаб последствий его падения пока уточняется".

"Все службы приведены в боевую готовность. На месте работают правоохранительные органы, руководство компании и представители Минэкологии. Ситуация находится на контроле", - рассказал глава республики.

Ранее Росавиация объявляла об ограничении работы аэропорта в Уфе.