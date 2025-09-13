13 Сентября 2025
Экономику "охладили" до стагнации

Происшествия Республика Башкортостан
Фото: Накануне.RU

СМИ: В Уфе горит нефтеперерабатывающее предприятие

В Уфе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Черниковке. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что пожару предшествовал взрыв.

Пострадавших при пожаре на НПЗ нет, сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов, его слова приводит канал "@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан".

Ранее Росавиация объявила о закрытии аэропорта Уфы (также план "ковер" введен в Оренбурге).

Жители региона жалуются на перебои в работе мобильной связи.

От Уфы до ближайшей границы с Украиной минимальное расстояние по прямой – более 1,3 тыс. километров.

МЧС и другие официальные республиканские источники пока не комментируют ситуацию.

Теги: уфа, пожар, нпз


Ранее 13.09.2025 17:00 Мск БПЛА сбит над предприятием "Башнефти" в Уфе, начался пожар – Хабиров

