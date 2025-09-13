СМИ: В Уфе горит нефтеперерабатывающее предприятие
В Уфе начался пожар на нефтеперерабатывающем заводе в Черниковке. Местные СМИ и Telegram-каналы сообщают, что пожару предшествовал взрыв.
Пострадавших при пожаре на НПЗ нет, сообщил глава Орджоникидзевского района Рустем Хамитов, его слова приводит канал "@Ufa_rb | Новости. Уфа Башкортостан".
Ранее Росавиация объявила о закрытии аэропорта Уфы (также план "ковер" введен в Оренбурге).
Жители региона жалуются на перебои в работе мобильной связи.
От Уфы до ближайшей границы с Украиной минимальное расстояние по прямой – более 1,3 тыс. километров.
МЧС и другие официальные республиканские источники пока не комментируют ситуацию.