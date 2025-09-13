Аэропорт Оренбурга временно закрыли следом за Уфой

В аэропорту Оренбурга введены временные ограничения, об этом сообщили в Росавиации. Также ведомство указало, что ограничения в аэропорту Ижевска сняты, а вот в Уфе работа аэропорта все еще приостановлена.

Ранее Министерство территориальной безопасности Пермского края предупредило, что в регионе введен режим "беспилотная опасность" в связи с угрозой атаки беспилотников на соседние регионы.

В Свердловской области жители тоже начали получать сообщения о "беспилотной опасности" с номера МЧС, однако, Telegram-канал "Антитеррор Урал" сообщает, что эта информация является недостоверной.

Во всех упомянутых регионах сегодня проходят выборы, в Свердловской, Оренбургской областях и Пермском крае выбирают глав субъектов.