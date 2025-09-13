Трамп: Я готов ввести серьезные санкции против России, когда все страны НАТО сделают то же самое

Президент США Дональд Трамп заявил, что готов ввести самые серьезные санкции в отношении России. По его мнению, санкционное давление сыграть большую роль в прекращении украинского конфликта. Также, по его мнению, эффективными будут 50-100-процентные ввозные пошлины в отношении КНР, которая помогает России.

Однако, США введут такие санкции только после того, когда все страны НАТО сделают то же самое, а также перестанут покупать российскую нефть. Об этом президент Америки сообщил в своей социальной сети Truth Social. "Я готов ввести серьезные санкции против РФ, когда все страны НАТО сделают то же самое, и когда они перестанут покупать нефть у России", - написал Трамп.

"Я готов действовать, когда вы будете готовы. Просто скажите "когда", — добавил он.

"Если НАТО поступит так, как я говорю, ***** быстро закончится, и все эти жизни будут спасены! Если нет, вы просто тратите мое время, а также время, энергию и деньги Соединенных Штатов", - заключает Трамп.

Стоит отметить, что все страны НАТО прямо сейчас точно не откажутся от экспорта российской нефти. Для таких членов альянса, как Венгрия и Словакия, Россия является безальтернативным источником энергоносителей.