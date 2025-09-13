Крупный пожар произошел на Сортировке

Стала известна причина, по которой над Сортировкой днем в субботу, 13 сентября, поднимался столб темного дыма – пожар произошел на улице Маневровой. Сигнал о возгорании в МЧС получили около трех часов дня. Уже через полчаса удалось локализовать огонь, а к 16 часам пожар был полностью ликвидирован.

"Прибывшие пожарно-спасательные подразделения установили, что горит неэксплуатируемое здание на площади 450 квадратных метров. Информации о пострадавших не поступало. В 16:01 открытое горение на пожаре было ликвидировано. Проводится проливка и разборка сгоревших конструкций. Причину пожара будут выяснять пожарные дознаватели", - сообщили в ГУ МЧС РФ по Свердловской области.