Самолеты, летевшие в Геленджик, уходят на запасные аэродромы

Аэропорт Геленджика временно закрыт из-за непогоды – в районе воздушной гавани сильный ветер. На запасные аэродромы уходят самолеты, летевшие в город. Южная транспортная прокуратура устроила в аэропорту выездной прием граждан, сообщили в надзорном ведомстве.

Аэропорт Геленджика открылся 18 июля 2025 года, до этого он был закрыт с 2022 года по соображениям безопасности – он находится относительно близко к зоне СВО. 10 сентября в аэропорту вводились временные ограничения, связанные с атакой беспилотников.