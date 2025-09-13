Из колонии вышла Евгения Хасис, осужденная за убийство антифашистов Маркелова и Бабуровой

Из колонии в Мордовии вышла Евгения Хасис, осужденная по делу об убийстве антифашистов Станислава Маркелова и Анастасии Бабуровой в 2009 году, передает РИА Новости. В 2011 году суд присяжных признал Хасис виновной, она была приговорена к 18 годам заключения. В 2022 году Верховный суд сократил ей срок до 17 лет.

Ее бойфренд Никита Тихонов также был осужден за убийство адвоката и журналистки и приговорен к пожизненному сроку.

Пресса относила Хасис и Тихонова к праворадикальному движению националистов. Третьим фигурантом дела является националист Илья Горячев, он также был приговорен к пожизненному заключению.