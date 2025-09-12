Число погибших на Эльбрусе увеличилось до трех
Число погибших на Эльбрусе при аварии на канатно-кресельной дороге увеличилось до трех. Об этом Накануне.RU сообщили в пресс-службе регионального управления СКР.
Погибший - мужчина.
"На горе Эльбрус при участии сотрудников спасательного отряда обнаружено тело третьего погибшего гражданина, его личность устанавливается. В настоящее время следователями продолжается производство следственных действий, направленных на сбор доказательств", - говорится в сообщении.
Напомним, всего было эвакуировано девять человек, которые не нуждались в медицинской помощи. Один человек направлен на обследование в Республиканскую клиническую больницу.
Следственным управлением СК РФ по КБР возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей, повлекших по неосторожности гибель двух лиц).