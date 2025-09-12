Инфляция кажется россиянам высокой из-за индексации "коммуналки" и цен на бензин - Набиуллина

В августе инфляция традиционно уменьшилась и составила около 4% в пересчете на год, сообщила глава Центрального банка России Эльвира Набиуллина.

"Но это не значит, что мы достигли цели – было слишком много разовых факторов. Устойчивая инфляция в последние месяцы составляет 4-6%. Нам требуется время для закрепления дезинфляционного тренда. При этом инфляционные ожидания высоки и не снижаются – сыграли свою роль двузначная индексация услуг ЖКХ и стоимость бензина", - сказала глава ЦБ журналистам.

По словам Набиуллиной, инфляционные ожидания вносят довольно приличный вклад в целом в инфляцию и, следовательно, в размер ключевой ставки. Сегодня ЦБ снизил ее до 17%, но, как отметила глава регулятора, рассматривался и вариант оставить ставку на уровне 18%.

"Мы стараемся доносить логику наших действий. люди понимают, какую политику мы проводим, и их инфляционные ожидания снижаются. Но коммуникация не может заменить фактов. Люди видят в магазине ценники, и если есть длительный период высокой инфляции, то ожидания будут большие. У нас был этот период не очень длительный, но инфляционные ожидания, мягко говоря, не очень заякорены", - констатировала Набиуллина.

Она отметила, что потребительский спрос в стране активизировался, растет спрос на автомобили и жилье.