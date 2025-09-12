Серийное производство Бе-200 с двигателем ПД-8 может начаться в 2028-ом

В России вскоре может начаться серийное производство многоцелевых реактивных самолетов-амфибий среднего класса Бе-200 с двигателями ПД-8.

"Мы финансируем опытно-конструкторские работы в этом году, продолжаем в следующем. Надеемся, что в 2027 г. закончим эту работу. Если по итогам выполнения работ будет получен положительный результат, в 2028 г. приступим к производству уже серийной машины", - приводит ТАСС слова главы Минпромторга Антона Алиханова, сказанные журналистам.

Алиханов уточнил, что к самолёту проявляют большой интерес иностранные заказчики – представители Турции, ряда азиатских стран, Алжир.

Самолеты Бе-200 производятся Таганрогским авиационным научно-техническим комплексом имени Бериева (ТАНТК). В последние годы производство было практически свёрнуто из-за проблем с импортозамещением узлов и компонентов.