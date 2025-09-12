Уральцу назначили штраф за незаконную добычу минералов у Мариинского прииска

Житель ЗАТО Новоуральск заплатит крупный штраф за незаконную добычу минералов.

Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе судов Свердловской области, инцидент произошел в мае нынешнего года неподалеку от АО "Мариинский прииск". Уралец с помощью специального оборудования незаконно добыл 40 полудрагоценных камней – бериллов – общим весом чуть более 1,5 кг. Однако уйти с добычей ему не удалось: мужчина был задержан на месте охраной предприятия.

Против него возбудили административное дело по статье КоАП РФ "Самовольное пользование недрами". Уральцу назначен штраф в размере 100 тысяч рублей.

Как сообщало Накануне.RU, в прошлом году в Челябинской области задержали участников преступной группы, незаконно добывавших самородное золото в нескольких регионах России. Затем его сбывали в Екатеринбурге.