Писатель Быков* не согласен с обвинением

Писатель Дмитрий Быков* не согласен с обвинением. Дело литератора рассматривают в Черёмушкинском райсуде Москвы.

По версии обвинения, Быков*, находясь в неустановленном месте за пределами России, во время выступления на одном из каналов YouTube распространил фальшивую информацию о ракетном обстреле Харькова и села Гроза Харьковской области, что якобы стало причиной появления жертв среди людей, пишет ТАСС. Об этом высказался адвокат литератора.

"Быков* не согласен с обвинениями в свой адрес и считает их политически мотивированными", - сказала защитник.

Уголовное дело Черёмушкинский районный суд Москвы рассмотрит в отсутствии подсудимого, находящегося в розыске. Писатель заочно арестован.

*внесен в реестр иностранных агентов, а также лиц, о которых имеются сведения о причастности к экстремистской деятельности или терроризму.