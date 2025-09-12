"Спецавтобазу" оштрафовали на 400 тысяч за нарушение в эксплуатации полигона "Северный"

Региональный оператор АО "Спецавтобаза" оштрафовано на 400 тыс. рублей из-за нарушений порядка эксплуатации полигона ТБО "Северный" . Об этом Накануне.RU рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Нарушения были выявлены в ходе прокурорской проверки. Установлено, что на полигоне не была предусмотрена система сбора и отвода биогаза. АО "Спецавтобаза" не осуществляла заполнение полигона послойным чередованием отходов, грунта, изолирующего материала с использованием дренажных труб, а перехватывающие обводные каналы, которые отводили поверхностные (ливневые) стоки, были переполнены отходами и фильтратом.

Природоохранная прокуратура внесла руководителю АО "Спецавтобаза" представление, после чего регоператор приступил к устранению нарушений. Помимо этого, в отношении оператора было возбуждено дело об административном правонарушении по ч. 4 ст. 6.35 КоАП РФ "Несоблюдение санитарно-эпидемиологических требований к размещению отходов производства и потребления".

По результатам рассмотрения постановлений прокуратуры региональный оператор оштрафован на 400 тыс. рублей.