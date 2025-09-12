ЦБ не дает доступа к деньгам: экономист Кричевский о снижении ставки до 17%

Банк России снизил ключевую ставку всего на 1 процентный пункт – до 17%. Это очень мало и ни о чем, заявил экономист Никита Кричевский.

Он пишет, что логично было ожидать снижения ставки на 2 процентных пункта, а то и больше. Этого ждет бизнес, да и простые люди, которые сталкиваются с ростом цен и кредитной кабалой. Но ЦБ считает по-своему.

"И какая картина складывается сейчас? Кредиты остаются неподъемными, ипотека для большинства - недосягаемой, а бизнес по сути лишен инвестиций. На фоне высокой инфляции это выглядит как парадокс: цены продолжают расти, но доступа к деньгам нет", - написал эксперт.

Он отмечает, что экономика переохлаждена, новые проекты не запускаются, население зажато. А после этого слабого решения индекс Мосбиржи рухнул ниже 2880 пунктов. Правительство рассматривает мораторий на банкротство металлургов, что является прямым следствием дорогих кредитов.

Депутат Госдумы экономист Михаил Делягин считает, что снижение ставки до 17% чисто символическое.

Недавно зампред ЦБ Алексей Заботкин заявил, что ЦБ не будет быстро снижать ключевую ставку, чтобы не спровоцировать рост инфляции. Если она хоть немного начнет расти, ЦБ снова без колебаний повысит ставку.



