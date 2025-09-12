12 Сентября 2025
Экономика В России Донецкая Народная Республика
Фото: Накануне.RU

В Донецке закрывают главный мост города

В Донецке с 13 сентября более чем на год полностью перекрывают движение по мосту через реку Кальмиус по проспекту Ильича. Причина - капитальный ремонт, который должен быть завершен к концу 2026 года.
Главный мост Донецка был построен еще в начале 1950-х, но до сих пор не ремонтировался. После 1991 года украинской власти это было не нужно, и мост пришел в аварийное состояние, но продолжал эксплуатироваться. В 2020 году на мосту появились аварийные заграждения. Были приняты меры по предупреждению обрушения.

В прошлом году был утвержден план реконструкции на федеральном уровне. Работы начались еще в мае. Возле моста, который сегодня частично работает последний день, возвели временный технологический мост для перемещения техники. В рамках работ изношенные элементы будут демонтированы, а новые конструкции будут выполнены из современных материалов с повышенной долговечностью. Фактически на месте старого моста появится такой же новый. Ожидается, что после ввода моста в эксплуатацию его пропускная способность возрастет на 40%, а срок службы составит минимум 50 лет.

Министр транспорта ДНР Александр Бондаренко сообщил, что мост является историческим наследием и изначально даже хотели сохранить старый облик моста, но он оказался в таком плачевном состоянии, что проще на его месте возвести новый. А вот внешний вид нового моста останется прежним. С одной стороны мост обрамляют два пилона, увенчанные гербами УССР. На их постаментах — барельефы на тему освобождения Донбасса.

Теги: донецк, реконструкция


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

