Стали известны шокирующие подробности завещания Джорджио Армани

Стали известны детали завещания знаменитого итальянского модельера Джорджио Армани, скончавшегося 4 сентября. Дизайнер поручил наследникам постепенно продать модный бренд, созданный им 50 лет назад, или же провести IPO. Reuters пишет, что это стало неожиданностью для компании, которая много лет ревностно оберегала свою независимость.

В завещании речь идет о постепенной продаже. Так, в течение 18 месяцев с момента смерти Армани его наследники должны продать долю в 15% в модном доме, затем продать тому же покупателю еще 30-54,9% в течение трех – пяти лет. В завещании также говорится, что приоритетными покупателями должны стать LVMH, L'Oreal или EssilorLuxottica.

Альтернативным вариантом может стать выход на биржу. В первом случае у фонда Giorgio Armani и партнера модельера Панталео Делл'Орко останется под контролем около 30% компании. В завещании также говорится, что наследникам следует рассмотреть возможность продажи и других активов модельера.

У 91-летнего Армани не было детей.

Армани был единственным крупным акционером компании, которую он основал в 1970-х годах со своим покойным партнером Серджио Галеотти и которую он жестко контролировал в творческом и финансовом плане до самой своей смерти. Он много раз отвергал многочисленные предложения люксовых гигантов о покупке модного дома.