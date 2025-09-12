Власти Югры намерены до конца года полностью закрыть проблему обманутых дольщиков

Власти Югры намерены до конца года полностью избавиться от проблемы обманутых дольщиков: планируется завершение строительства сургутского долгостроя — дома №2 в 44-м микрорайоне — до конца 2025 года, благодаря субсидии Фонду защиты прав дольщиков.

Как сообщает Neft, сейчас готовность объекта составляет 80,5%.

В доме запланированы 370 квартир общей площадью более 18 тысяч квадратных метров. В списке пострадавших числятся 356 дольщиков. Начало заселения по новому плану намечено на 25 декабря 2025 года. Разрешение на строительство при этом продлено до марта 2026-го.

Строительство дома №2 в жилом комплексе "Уютный" началось в середине 2010-х, но застройщик обанкротился. Со следующими подрядчиками сроки неоднократно срывались.