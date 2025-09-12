18% россиян не пользуются интернетом

Фонд "Общественное мнение" опросил россиян по поводу использования ими интернета. Как оказалось, во всемирную паутину не попали 18% россиян.

Таковы данные на 24 августа. Наиболее популярными платформами среди россиян остаются WhatsApp* (57%), Telegram (46%) и ВКонтакте (41%). Большинство пользователей (63%) заходят в мессенджеры и социальные сети ежедневно.

Любопытно отношение опрошенных к блокировкам звонков в WhatsApp* и Telegram. 26% опрошенных её даже не заметили, 23% сочли её "мелкой неприятностью", и лишь для 13% россиян это стало серьёзной потерей, говорится в результатах опроса, опубликованных на сайте фонда.

* входит в Meta, организация признана экстремистской и запрещена в РФ