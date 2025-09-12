Мэрия Екатеринбурга объявила закупку 50 троллейбусов

В администрации Екатеринбурга объявили закупку 50 троллейбусов с увеличенным автономным ходом. Об этом сообщил мэр уральской столицы Алексей Орлов.

Как рассказал он в своем Telegram-канале, по техническому заданию троллейбусы должны вмещать более 90 человек и быть оснащены кондиционерами и зарядками для смартфонов. Также внутри должны быть устройства для бесконтактной оплаты проезда, видеонаблюдение и откидные пандусы для маломобильных пассажиров.

"Ожидаем прибытие нового транспорта до 1 марта 2026 года. Поставщик определится по итогам конкурсных процедур", - отметил Орлов.

Он добавил, что это уже третья крупная закупка троллейбусов для Екатеринбурга с 2023 года.

Ранее сообщалось, что троллейбусный парк города полностью обновится в 2026 году.