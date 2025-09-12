Захарова: Войска на Украину хотят отправить только Лондон, Париж и Прибалтика

Никакие страны, кроме Великобритании, Франции и прибалтийских государств, не горят желанием отправлять свои войска на Украину, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Так она прокомментировала встречу "коалиции желающих" в Париже.

"Я думаю, потому что понимают, что с ними сделают", - приводит ее слова РИА Новости.

"Судя по всему, на встрече не удалось добиться подвижек в вопросе отправки на Украину воинского контингента этих самых желающих", - добавила Захарова.

Как сообщалось, встреча участников "коалиции желающих" в Париже оказалась для Украины безрезультатной: конкретных гарантий никто не дал. США не хотят брать на себя таких обязательств, перекладывая их на Европу, а там ждут этого от Вашингтона.

Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что США определятся со своей ролью в ближайшие недели. При этом 26 стран будто бы готовы отправить свои войска на Украину, но под твердые гарантии США.